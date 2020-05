FC Barcelone : Semedo sur le départ

L'été sera mouvementé pour le FC Barcelone. Le club catalan s'apprête à renouveler son effectif dans les grandes largeurs après un exercice pas satisfaisant sur le plan du jeu. Aucun joueur de l'effectif n'est jugé intransférable hormis Lionel Messi, Frenkie De Jong et Marc-André ter Stegen. La situation du latéral droit Nelson Semedo est donc indécise. Le journal El Mundo Deportivo fait le point ce mercredi sur le défenseur international portugais des Blaugrana.

Une prolongation à Barcelone ou un départ ?

Selon le média catalan, la direction du Barça ne s'opposerait pas à un départ de Nelson Semedo l'été prochain, consciente de la cote intéressante du joueur sur le marché des transferts. Le niveau et le comportement de Semedo ne seraient pas en cause. Mais le Barça serait agacé par les exigences de son agent Jorge Mendes, qui souhaite obtenir une prolongation de contrat rapidement. Affaire à suivre...