FC Barcelone : Schreuder et Larsson dans le staff de Koeman

Le FC Barcelone poursuit sa reconstruction depuis la claque reçue par le Bayern Munich, vendredi dernier, en quart de finale du Final 8 de la Ligue des Champions (2-8). Après le départ d'Éric Abidal et du désormais ex-coach Quique Setién, les Blaugrana ont nommé Ronald Koeman le 18 août comme le nouvel homme fort du club catalan. Ce vendredi, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a officialisé la venue d'Alfred Schreuder et d'Henrik Larsson (48 ans) au sein de son staff et pour ce dernier, c'est un joli retour à la maison. Arrivé au FC Barcelone en 2004, l'ancien attaquant y a remporté deux Ligas, deux Ligue des Champions et une Supercoupe d'Espagne (22 buts en 62 matchs). Il a aussi partagé le vestiaire avec Ronald Koeman entre 1995 et 1997 à Feyenoord mais aussi entraîné dans son pays natal, en Suède.Alfred Schreuder (48 ans) est lui, expert en stratégies où il a fait ses preuves aux Pays-Bas et en Allemagne. Il a fait partie de l'aventure d'Hoffenheim avec l'actuel coach du RB Leipzig, Julian Nagelsmann lors de la saison 2016-2017 où le club allemand se qualifie en Ligue des Champions. Il était également présent dans le staff de l'Ajax lors de son incroyable épopée jusqu'en demi-finale contre Tottenham en C1 (édition 2018-2019). Alfred Schreuder et Henrik Larsson sont liés au FC Barcelone jusqu'en 2022.