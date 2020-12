Nos últimos dias muito se comentou na imprensa e nas redes sociais sobre a quantidade de gols marcados por Pelé com a camisa do Santos Futebol Clube. Segue a thread 👇🏾 pic.twitter.com/pvUMOT3GPs

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 26, 2020

Messi à 400 buts du record de Pelé ?

Unique club du roi Pelé, Santos s’en prend au record de buts pour un seul club désormais attribué à Lionel Messi pour le Barça. D'après les historiens de la formation brésilienne, plus de 400 buts de Pelé devraient être comptabilisés. Mais un petit rappel du contexte s'impose. Il y a quelques jours, face au Real Valladolid, Leo Messi marquait son 644eme but pour le FC Barcelone, son club de toujours. Soit une réalisation de plus que Pelé pour Santos.disputés durant sa longue carrière et il y en a près de 450..."Pelé a marqué 1 091 buts pour Santos. Dans les comptes de la presse spécialisée, le Roi du football a marqué 643 buts en compétition et les 448 buts marqués en matches et compétitions amicales ont été ostracisés, comme s’ils avaient moins de valeur", clame Fernando Ribeiro, un des membres de l’Association des chercheurs et historiens du club brésilien. Un club brésilien qui argue que les buts de Pelé ont été inscrits face à des clubs de prestige comme l'Inter Milan ou même le FC Barcelone.. Le Santos FC fait preuve d'un léger zèle et d'un zeste de mauvaise foi dans cette histoire...