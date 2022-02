Le FC Barcelone est toujours en train de s'inquiéter d'une blessure importante avant le grand choc de dimanche contre l'Atlético de Madrid. Les Blaugrana se préparent à un énorme choc dans leur tentative de décrocher une place dans le top 4 cette saison. Les hommes de Xavi Hernandez affrontent l'Atletico Madrid, qui est l'un des plus grands rivaux du Barça dans la course au top 4.

Pas de Depay face aux Colchoneros ?

Les deux équipes ne sont séparées que par un point, l'Atletico ayant actuellement l'avantage. Mais avant le choc au Camp Nou, le Barca s'inquiète de la forme physique de Memphis Depay. Memphis a eu du mal à rester en forme au cours du dernier mois et il est confronté à une course contre la montre pour revenir avant ce week-end. Le Néerlandais a repris l'entraînement lundi soir, mais il ne travaille pas avec le groupe, comme le détaille Sport.