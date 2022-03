Le défenseur central de Chelsea Antonio Rüdiger est en fin de contrat à la fin de cette saison et a été lié au FC Barcelone et au Real Madrid. Selon Mundo Deportivo, il a rencontré des représentants du Barça dans un hôtel de Barcelone. Il pourrait être le remplaçant de Ronald Araujo si celui-ci ne renouvelle pas son contrat.

Rüdiger va débarquer au Barça

La rencontre a eu lieu mercredi soir après la victoire du Barcelona Femeni sur le Real Madrid Femenino en quart de finale de la Ligue des Champions féminine. Outre les deux grands clubs de la Liga, le Bayern Munich et la Juventus Turin ont tous deux été évoqués pour l'international allemand. On pense que Madrid est découragé par ses exigences salariales. Rüdiger, 29 ans, a rejoint Chelsea à l'été 2017. Il a été un élément clé de l'équipe de Thomas Tuchel qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière, en battant Manchester City en finale, et la Coupe du Monde des clubs, en battant Palmeiras en finale.