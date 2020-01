Pendant environ une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont affrontés en Liga. Directement à travers des oppositions au Camp Nou et à Santiago Bernabeu, mais aussi à distance pour les différents titres individuels dans le championnat espagnol. Ce n’est plus le cas depuis un an et demi et le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. La star argentine est désormais orpheline de la vedette portugaise et elle a avoué que c’est bien dommage. Dans une interview accordée à l’émission La Liga de DAZN, le sextuple Ballon d’Or a même reconnu qu’il était même nostalgique de ces batailles animées et très relevées avec son grand rival.

Messi a pris du plaisir à affronter Cristiano Ronaldo

« Ce fut un duel spécial et il restera pour toujours, car il a duré de nombreuses années et il n'est pas facile de se maintenir à ce niveau pendant longtemps, a-t-il confié. Être sur un pied d'égalité pendant tant d'années en compétition, je pense que cela restera pour toujours. Le duel sportif entre nous a été très agréable sur le plan personnel et je pense que les gens ont pris du plaisir aussi, que ça soit ceux du Real ou du Barça, ou même les fans de football en général. » Il n’est pas impossible que ces deux génies se retrouvent de nouveau à concourir pour des trophées communs dans le futur. En attendant, on peut effectivement regretter que leurs chemins se soient séparés. « Quand Cristiano était au Real, les matchs étaient toujours spéciaux, a enchéri La Pulga. Ils étaient déjà très particuliers mais ils le sont devenus encore plus quand il est arrivé en Espagne. Mais bon, c’est du passé maintenant. Il faut regarder vers l’avant. »