FC Barcelone : Rivaldo voit Messi rester "quelques années de plus"

👑 19 buts en 19 matches pour #Messi en 2021. What else ? #RealSociedadBarça (1-6) pic.twitter.com/JHdPoqq8Gh

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 21, 2021

Le futur de Lionel Messi au Barça est incertain, alors que le sextuple Ballon d'Or voit son contrat s'achever le 30 juin prochain. Rivaldo est presque persuadé que le natif de Rosario va finir par signer un nouveau contrat avec le club catalan et cela sera surtout motivé par la présence de Laporta en tant que président. Le dirigeant, qui avait déjà occupé la fonction de 2003 à 2010, a tenté de convaincre le numéro 10 lors de son investiture comme président, le 17 mars. "Tu sais que je t'aime beaucoup et que le Barça t'aime beaucoup.avait-il commenté, à l'adresse d'un Messi présent dans les tribunes du Camp Nou. Dans une colonne pour Betfair, Rivaldo, ancien joueur du Barça, a exprimé son opinion.. Pour cette raison, je commence à croire de plus en plus que Messi pourrait conclure un accord avec le nouveau conseil d'administration et signer un nouveau contrat pour rester au club pendant quelques années de plus. Messi a eu un regain de confiance avec l'élection du nouveau président - quelqu'un avec qui il a de bonnes relations - augmentant les chances qu'il envisage de rester un peu plus longtemps", a écrit le Ballon d'Or 1999.Le FC Barcelone affrontera Valladolid, le 5 avril en Liga, alors qu'il est lancé dans la course au titre avec un retard de 4 points sur l'Atlético de Madrid à 10 journées de la fin du championnat d'Espagne. Le numéro 10 caracole en tête du classement des buteurs avec 23 buts en 26 rencontres.