FC Barcelone : Révélations dans l'affaire de la greffe du foie d'Abidal

De nouvelles analyses semant le trouble

EXCLUSIVA | Toxicología no halla evidencias de que Abidal y su supuesto primo sean realmente familia https://t.co/3RsgSUjYWG pic.twitter.com/jSxhL8xMZT

— El Confidencial (@elconfidencial) April 4, 2022

En 2012, le défenseur du FC Barcelone et des Bleus à l'époque avait bénéficié d'une une greffe du foie alors qu'il luttait contre un cancer. Si sur le moment, c'est surtout la bienveillance qui régnait, les soupçons n'ont jamais été très éloignés car depuis 2017, la police espagnole a ouvert une enquête, estimant que de multiplies irrégularités existaient lors de la procédure. Abidal, comme son ancien président au sein du club blaugrana, Sandro Rosell, mais également l'ancien directeur sportif, Juanjo Castillo, sont sous le coup d'une enquête pour des accusations de trafic d’organe.Si jusqu'alors, l'ancien défenseur des Bleus s'était défendu des accusations, les révélations du média espagnol El Confidencial pourraient semer un grand trouble.Fin 2019, Armand avait expliqué s'être éloigné d'Abidal, dans un entretien accordé à El Confidencial. ", expliquait-il, assurant être le donneur., explique El Confidencial, ajoutant que le code pénal prévoit entre cinq et huit ans de prison pour la traite de personnes afin d'. De son côté, Eric Abidal, devra lui se montrer plus précis face aux questions sur le sujet.