FC Barcelone : Retour sur la conférence de presse d'adieu de Lionel Messi !

La fin d'une ère qui aura duré 17 ans. Si son départ était officiel depuis plusieurs jours déjà, Lionel Messi a matérialisé cet au revoir par une conférence de presse. L'international argentin, qui avait débuté en professionnel sous le maillot blaugrana en 2004, était présent en direct du Camp Nou ce dimanche à partir de 12h. Dans la salle, certains de ses anciens coéquipiers étaient également présents : Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba, Frenkie de Jong, ou encore les Français Antoine Griezmann et Samuel Umtiti.

Il est d’abord arrivé sous un tonnerre d’applaudissements, de la part de ses proches et des journalistes présents. La Pulga a était prise par l’émotion et a versé quelques larmes avant de prendre la parole. L’enfant du club a dit adieu à son « club de cœur », le club qu’il connait depuis l'âge de 13 ans. Il a d’abord rappelé que son souhait initial était de rester à Barcelone : « C'est clair que j'ai fait tout ce que je pouvais pour rester. Le club a réfléchi. Je peux assurer que de mon côté j'ai fait tout mon possible. L'année dernière je ne voulais pas rester mais cette année je voulais rester. Cela n'a pas été possible. » A cause de la pandémie actuelle, la légende du Barça n’a pas pu dire au revoir correctement aux supporters, chose qu’il regrette, laissant entendre qu'il était prêt à faire une cérémonie d'adieu au Camp Nou plus tard, à un moment où la situation sanitaire le permettrait.

"Le Paris Saint-Germain ? C'est une possibilité"

Après sa prise de parole et avant de répondre aux questions des journalistes, le sextuple Ballon d’or s’est, une nouvelle fois, effondré et a eu du mal à cacher son émotion. Bien que la planète football ne parle que de sa possible arrivée au Paris Saint-Germain, l'intéressé est resté flou concernant cette rumeur : « C’est une possibilité oui. Aujourd’hui, il n’y a rien de réglé avec personne. Rien n’est finalisé. Plusieurs clubs sont intéressés, rien n’est fermé. Rien n’est bloqué et tout est ouvert. » Il a également confirmé l'information selon laquelle il était prêt à baisser son salaire de moitié pour rester, mais qu'à cause des nouvelles directives économiques de la Liga, son contrat ne pourrait pas être enregistré.

"Je ne réalise pas bien. L'idée de quitter ce club n'est pas encore totalement entrée en moi. Il faut repartir de zéro, c'est un changement difficile. Aussi pour ma famille, mes enfants ont grandi ici. C'est un changement difficile mais il faut l'accepter et aller de l'avant." Toujours concernant son futur, il a ajouté vouloir gagner une nouvelle Ligue des champions, l'un des objectifs du Paris Saint-Germain. Après avoir répondu aux questions des journalistes, il a ensuite remercié ses coéquipiers en les prenant tour à tour dans les bras. Un moment émouvant qui marquera à jamais l'histoire du football, qui entre dans une nouvelle ère à partir d'aujourd'hui.