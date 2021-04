FC Barcelone : Rencontre au sommet pour le futur d'Haaland

Une réunion de deux heures, Laporta a exprimé son désir

En fin de contrat en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland a pour habitude d'imposer sa loi face aux défenses de Bundesliga. Durant la trêve internationale, c'est assez rare pour le souligner, il n'a pas trouvé le chemin des filets sous le maillot de la Norvège lors des rencontres face à Gibraltar (victoire 3-0), la Turquie (revers 3-0) et contre le Montenegro (victoire 0-1). Malgré son mutisme, les ardeurs du FC Barcelone n'ont pas été refroidies dans la course à une éventuelle signature du meilleur buteur de la Ligue des Champions actuelle (10 réalisations en 6 matchs, ndlr)En effet, ce jeudi, le média catalan Sport a pu se procurer les images de l'arrivée de l'agent du joueur, Mino Raiola, et de son père, Alf-Inge Haaland, dans la cité. Souvent annoncé au PSG, à Manchester City, voire au Real Madrid, le natif de Leeds est une priorité pour Joan Laporta, qui veut tenter le faire signer au Barça cet été selon les informations de Sport.. Le président du Barça a affirmé son désir de signer le joueur, étant conscient que le prix allait dépendre de la volonté du Borussia Dortmund.Le directeur sportif du club allemand, Michael Zorc, s'est lui exprimé au micro de Sky Sport, afin de mettre les choses au clair à propos du jeune prodige âgé de 20 ans., a-t-il indiqué. La saga Haaland ne fait que commencer.