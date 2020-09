FC Barcelone : Rakitic retourne à Séville

🚨 LATEST NEWS | Agreement with Sevilla for the transfer of @IvanRakitic

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2020

. Six ans après son départ d'Andalousie, le milieu de terrain international croate rejoint cette écurie qui l'a révélé au plus haut niveau européen. Le FC Barcelone a annoncé ce mardi avoir trouvé un accord avec Séville pour la finalisation de ce transfert. Les termes du contrat n'ont pas été précisés.Arrivé au Barça en 2014, Ivan Rakitic a connu de grands moments pour sa première saison au club, avec une Ligue des champions glanée sous l'impulsion de la fantastique MSN. Mais au fil des saisons, le Croate a perdu progressivement son influence dans le jeu, symbolisant un milieu beaucoup moins souverain qu'à l'époque des Xavi et autre Iniesta.. Du haut de ses 32 ans, Ivan Rakitic va donc tenter de retrouver son meilleur niveau dans un environnement qu'il connait parfaitement.