Sergio Busquets, le milieu de terrain vétéran, est le capitaine du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Il reste un joueur essentiel pour Xavi et Luis Enrique. Cependant, le joueur de 33 ans est pragmatique quant à l'avenir, avec une Coupe du Monde à l'horizon au Qatar à la fin de 2022, et des changements majeurs attendus au Camp Nou. Busquets a rejoint Enrique lors de la conférence de presse précédant les quatre matchs de la Roja dans le cadre de l'UEFA Nations ce mois-ci et il devrait mener l'Espagne contre le Portugal vendredi soir à Séville.

Busquets pense à son avenir

"J'ai un contrat avec Barcelone pour une saison de plus, et avec l'équipe nationale, je pense à la Coupe du Monde", selon les informations de Marca. "A partir de là, je verrai comment tout se passe, maintenant ce n'est pas important... Je veux terminer la saison en force et bien commencer la Ligue des Nations. Ensuite viendra la Coupe du Monde et la lutte pour les objectifs avec le Barça la saison prochaine".