Koeman au Barça, c'est fini. Le conseil d'administration du club blaugrana a relevé le Néerlandais de ses fonctions d'entraîneur principal mercredi après la défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano. Suite à d'intenses rumeurs sur son avenir, la défaite contre le Real Madrid lors du Clasico de dimanche et la défaite contre le Rayo mercredi soir ont scellé l'avenir du technicien néerlandais.

Xavi pour remplacer Koeman au Barça



Les Catalans vont maintenant chercher à remplacer le Batave dès que possible, la légende du club Xavi Hernandez, actuellement à Al Sadd au Qatar, étant le favori pour prendre la relève. Selon les derniers rapports, les bookmakers votent en majorité en faveur du coach espagnol, mais d'autres candidats émergent. Roberto Martinez, Antonio Conte et Erik Ten Haag font partie des outsiders les plus probables.



Voici la liste des candidats les plus probables et leurs cotes actuelles chez les bookmakers, selon Paddy Power :



Xavi Hernandez - 4/1



Roberto Martinez - 7/1



Antonio Conte - 12/1



Erik Ten Haag - 16/1



Domenec Torrent - 22/1



Albert Capellas Herms - 22/1



Andrea Pirlo - 22/1