FC Barcelone : Quel avenir pour Dembélé ?

Sélectionné avec l'équipe de France pour disputer l'Euro 2020, Ousmane Dembélé réalise une belle saison au FC Barcelone et semble enfin épargné par les blessures. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le club catalan, l'ailier de 24 ans ne sait toujours pas s'il va rester l'an prochain mais assure être heureux en Catalogne.

Dembélé veut jouer avec Messi



"Je ne sais pas, on verra (...) On va se réunir avec la direction du Barça. J'ai le temps encore, je ne suis pas pressé, ils ne le sont pas non plus, on verra ce qu'il va passer, a-t-il expliqué dans les colonnes de L'Equipe. D'abord, je suis totalement focalisé sur l'Euro, ensuite je partirai en vacances. La saison a été longue".



L'ex-attaquant du Stade Rennais a également expliqué sa relation avec Lionel Messi. "On s'entend très bien, je suis à côté de lui dans le vestiaire, explique-t-il. C'est un bon mec, un leader, il est ouvert, parle beaucoup. Je m'entends super bien avec lui depuis mon premier jour. Ce n'est pas une pression de jouer avec lui, il donne beaucoup de conseils sur le terrain. Il me dit toujours d'aller provoquer l'adversaire, de percuter, de dribbler, d'éliminer. Quand je suis sur le côté, il me demande de regarder en retrait, il est toujours placé pour que je lui mette le ballon".