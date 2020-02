FC Barcelone : Quel avenir pour Dembélé ?

« Ses meilleures années sont à venir »

Les pépins physiques s’accumulent pour Ousmane Dembélé. Déjà souvent blessé depuis son arrivée en Catalogne en 2017, le Français a rechuté dernièrement alors qu’il était sur le chemin du retour. Touché à l’entraînement, l’ailier a vu le verdict être cruel pour lui. Absent pour les six prochains mois et donc notamment forfait pour l’Euro 2020 avec l’équipe de France, l’ancien de Rennes semble arrivé à un tournant dans sa carrière au FC Barcelone, lui qui n’a pas été épargné par les blessures.Pourtant, l’arrivée de Quique Sétien semblait être le moment parfait pour se relancer avec le Barça. Surtout que le technicien espagnol comptait sur lui pour cette fin de saison, avec un gros objectif avec les Bleus en ligne de mire. Malheureusement pour lui, Dembélé va devoir prendre son mal en patience. Une situation que la presse espagnole a d'ailleurs pointé du doigt, le quotidien Sport indiquant que le Français coûterait deux millions d’euros par match joué depuis son arrivée.Pour autant, le Barça ne penserait pour le moment pas à se séparer de son joueur acheté 140 millions au Borussia Dortmund. C’est du moins ce que RMC Sport indiquait dernièrement, alors que Dembélé a vu ses coéquipiers lui rendre un bel hommage ce week-end. En effet, contre Getafe, les Blaugrana se sont affichés avec le maillot du Français lors de leur entrée sur la pelouse du Camp Nou. Un beau geste pour celui qui s’est fait opérer en Finlande la semaine dernière.Passé entre les mains du docteur Lasse Lempeinen, Dembélé s’apprête désormais à entamer une longue période de convalescence. Interrogé par AS, Lempeinen s’est pourtant montré confiant pour l’avenir du Français. « La blessure est plus profonde que celle que j’ai opéré en 2017. La rééducation devra être approfondie. Je suis sûr que l’équipe médicale s’occupera bien de lui et le préviendra d’une rechute potentielle. Je vais l’aider à retrouver l’ensemble de ses moyens. Ses meilleures années sont à venir », confiait l’intéressé au quotidien espagnol. Reste désormais à savoir quand il pourra enfin tenter de prendre sa revanche.