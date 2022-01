Il reste moins de trois jours lors de cette fenêtre des transferts, qui doit se fermer lundi soir. Le Barça a déjà été très occupé, puisqu'il a signé Ferran Torres, tandis que le prêt d'Adama Traoré vient d'être également réalisé. Barcelone est aussi à la recherche d'un attaquant, avec Alvaro Morata notamment, mais les départs pourraient également s'avérer importants en raison du plafond salarial de la Liga.

Ousmane Dembélé en tête de liste

Et selon Sport, quatre joueurs pourraient encore quitter le club, avec Ousmane Dembélé en tête de liste. La situation contractuelle de l'ailier n'est toujours pas résolue, et si un accord n'est pas trouvé avant la date limite, le Barca devrait se précipiter pour le céder. Dans le même temps, de nombreuses offres ont été faites pour le défenseur Oscar Mingueza, qui s'est avéré utile jusqu'à présent cette saison. Mingueza a rejeté les offres de plusieurs clubs européens, mais il reste ouvert aux offres et le Barca a adopté la même position.



Le jeune milieu de terrain Riqui Puig reste transférable, mais il a déjà montré une certaine réticence à partir. Un prêt pourrait être la meilleure option. Enfin, le jeune gardien de but Inaki Pena pourrait partir sous forme de prêt en raison de l'intérêt des géants turcs de Galatasaray.