En 2016, lorsque l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman était installé sur la banc des Toffees d'Everton, Erling Haaland n'était alors qu'un attaquant évoluant en deuxième division norvégienne. Mais ses exploits étaient tout de même parvenus aux oreilles des recruteurs du club anglais. L'homme au 41 buts en 41 matches cette saison ne valait à l'époque "que" 4 millions d'euros. Cependant, même ce prix très séduisant n'avait pas convaincu Koeman d'investir à l'époque.

Haaland, c'est 4 millions d'euros



Une indiscrétion révélée par Steve Walsh. Ancien directeur sportif des Toffees, Walsh rapporte dans les médias anglais que Koeman a refusé Robertson de Liverpool et Maguire de Manchester United lorsqu’ils jouaient encore à Hull City, mais aussi et surtout Haaland. « J'avais convaincu Erling Haaland et son père et la transaction aurait pu se faire pour quatre millions d’euros », a-t-il tonné. Ironique quand on connaît le prix d'Haaland aujourd'hui...