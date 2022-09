Carles Puyol a salué le travail du FC Barcelone sur le marché des transferts lors de l'été et estime que l'équipe de Xavi est capable de remporter à nouveau la Ligue des Champions. "Un très bon travail a été fait, il y a un très bon effectif et il pourra se battre pour tous les titres", a déclaré Puyol lors de la présentation du tournoi de solidarité XAP padel.

Puyol y croit à mort



"Quand vous faites un investissement de ce calibre, les exigences sont un peu plus élevées, mais elles sont toujours très élevées. Barcelone, j'en suis convaincu, peut lutter contre le Real Madrid, mais maintenant c'est à Xavi, aux joueurs et aux supporters de jouer et d'être unis, surtout dans les moments difficiles, qu'il n'y ait pas beaucoup de débats, parce que de cette façon c'est plus facile. Je suis convaincu que ce sera une grande année", a-t-il déclaré.