Samuel Umtiti ne traverse pas la meilleure période de sa carrière en ce moment. Le défenseur français champion du monde se trouve toujours placardisé dans son club du Barça et ce malgré le changement au niveau de la barre technique.et cela s’est vu à travers une séquence vidéo montrée par El Chiringuito.L’émission espagnole a montré le défenseur tricolore s’accrocher avec des « socios » de Barcelone à sa sortie du centre d’entrainement. Plusieurs jeunes n’ont rien trouvé mieux que de s’asseoir sur le capot de sa voiture et lui barrer le cheminUne provocation que l’intéressé n’a pas laissé passer.Il est descendu de sa voiture et est allé interpeller celui qui l’a offensé. Furieux mais d’un ton calme, il lui a lancé : « Viens ici. C’est toi qui payes la voiture ? Pourquoi tu fais ça ? Sais-tu ce qu’est le respect ? ». Son interlocuteur est resté sans réaction face aux propos de l’arrière blaugrana. Ce dernier a ensuite lâché prise et est remonté dans son véhicule, lequel était resté gardé au milieu de la route pendant tout ce temps.