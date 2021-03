Le jeune prodige du Barça, Pedri, a parlé de sa carrière jusqu'à présent à Barcelone, mentionnant son coéquipier Leo Messi et évoquant son refus de rejoindre le Real Madrid. Le prodige a brillé en Liga comme en C1 lors de sa première saison avec l'équipe première et a été appelé par Luis Enrique en sélection espagnole.

"Messi est plus heureux, comme tout le monde"

Lorsqu'on lui a demandé si Leo Messi semblait plus heureux ces derniers temps, Pedri pense que ce n'est pas seulement l'Argentin qui est de meilleure humeur. "Lorsque les résultats commencent à arriver, il est plus heureux. Comme tout le monde dans l'équipe", a-t-il déclaré à l'émission de radio de Rac1 'Tu diras'. Cependant, il s'est bien gardé de discuter de l'avenir de Messi. "Je préfère ne pas lui en parler. C'est une décision qu'il doit prendre et nous aimerions l'avoir pendant qu'il est ici", a-t-il déclaré. "Bien sûr, je veux qu'il reste pendant de nombreuses années mais il doit prendre la décision, je ne m'implique pas."



Pedri a été approché par le Real Madrid dans le passé, mais un transfert ne s'est jamais concrétisé. « Les premiers jours où j'étais là-bas, quand j'ai mis le maillot, j'ai regardé l'écusson et j'ai su que quelque chose n'allait pas », a-t-il déclaré. "En fin de compte, cependant, j'ai eu la chance de me retrouver dans le club où je veux être."