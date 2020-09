Auteur d’un doublé et d’un penalty provoqué puis transformé par Lionel Messi face à Villarreal dimanche soir, pour la première sortie du Barça en Liga cette saison, l’ailier gauche, pour lequel le club catalan a refusé une proposition à hauteur de 150 millions d'euros récemment, aurait dû être désigné homme du match, mais c'est Jordi Alba qui a eu cet honneur. Le latéral formé à La Masia s'était rendu l'auteur d’une passe décisive sur le premier but de Fati, mais ce n'est pas uniquement grâce à ses mérites qu'il a récupéré le trophée.



En effet, Ansu Fati n’a tout simplement pas été autorisé à recevoir le titre d’homme du match, car celui-ci est décerné par une marque de bière. Et le jeune virtuose catalan, 17 ans, est encore mineur. Gageons qu'il aura de nombreuses autres opportunités dans le futur, au vu de son immense potentiel entrevu notamment dimanche soir.

Son but en vidéo :