FC Barcelone : Pour Xavi, le Real Madrid est "l'équipe la plus en forme d'Espagne"

Je vois un Barça en construction, on essaie de bien faire les choses et un Madrid en forme mais ça ne veut rien dire, c'est un Clasico imprévisible, on va essayer d'être nous-mêmes, d'imposer notre modèle et ce ne sera pas facile car nous avons en face ce que je pense être l'équipe la plus en forme d'Espagne", a-t-il expliqué dans des propos relatés par Mundo Deportivo.

Un air de finale face au Real Madrid

'est une opportunité, un défi. C'est un titre et nous sommes très motivés. Cela peut être un tournant pour nous. On va essayer de dominer le match. Remporter ce Clasico nous donnerait beaucoup de confiance. Depuis que je suis arrivé, chaque match est une finale et celui de demain en a tout l'air, même si c'est une demi ".



Par ailleurs, le natif de Terrassa ne s'est pas mouillé sur les éventuelles titularisations de Pedri (négatif au Covid-19), Ansu Fati (retour de blessure) ou encore Ferran Torres, qui devrait être inscrit dans les prochaines heures auprès de la Ligue espagnole. "On verra demain, ils seront importants. Ils auront sûrement des minutes, on verra jusqu'où ça peut aller. On va jouer avec ça, ce n'est pas que demain, il reste cinq mois de compétition et on ne veut pas perdre plus de joueurs."

Les Clasicos entre le Real Madrid et le FC Bacelone, Xavi connaît. Le métronome légendaire du Barça a en effet participé à 42 matchs entre les deux formations en tant que joueur (17 victoires) pour un total de 3451 minutes jouées. Mercredi soir en Arabie Saoudite, il vivra son 43ème, mais le premier en tant qu'entraîneur sur le banc du club catalan à l'occasion de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne (20 heures). En conférence de presse, il a évoqué cette opposition, en plaçant le Real Madrid dans une dynamique importante, sans le définir comme un favori. "Avec l'objectif affirmé d'arriver en finale de la Supercoupe d'Espagne, Xavi a également reconnu qu'un succès du Barça serait un véritable boost au niveau de la confiance. "C