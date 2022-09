L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a prévenu Gerard Piqué qu'il devait accepter un rôle plus ingrat cette saison. Ce qui signifie que son temps de jeu va se réduire considérablement par rapport aux campagnes écoulées, où il faisait partie des cadres de l’équipe.

"Piqué peut aider avec un autre rôle"

Avec les arrivées d'Andreas Christensen et de Jules Koundé, Piqué a été relégué sur le banc lors des premiers matchs de la saison en cours. Et Xavi lui a donc clairement expliqué qu’il ne faisait plus partie de ses premiers choix. « J'ai déjà parlé avec lui avant la trêve. C'est un footballeur qui peut aider avec un autre rôle », a-t-il déclaré aux journalistes espagnols cette semaine.



Même s’il ne fait plus trop jouer, Xavi est toujours heureux de pouvoir compter sur l'expérience de Piqué cette saison. Il loue aussi sa responsabilité auprès des jeunes et l’importance qu’il peut avoir dans le vestiaire. A noter que l’ex-international espagnol n’a pour l’instant exprimé aucun état d’âme. Il semble être résigné est en phase avec son nouveau statut du côté du Camp Nou.