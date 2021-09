Javier Tebas est un homme truculent. Mais aussi quelqu'un qui s'est fixé des objectifs et qui s'y tient. Défenseur d'un football plus équitable, celui qui défend régulièrement les plus modestes formations du championnat espagnol lutte depuis des années contre la toute puissance de clubs comme le FC Barcelone et le Real Madrid. A l'origine du plafond financier imposé à l'ensemble des formations de Liga, Tebas est ainsi accusé d'être à l'origine du départ forcé de Lionel Messi. Il s'en est une fois encore défendu.



Dans les colonnes de Sport, le président de la Ligue de football espagnol a été interrogé sur le cas de l'Argentin. A la question de savoir si le transfert de "La Pulga" aurait pu être évité, il a répondu par un "oui" aussi laconique que direct. Javier Tebas a par ailleurs concédé qu'il était triste d'avoir vu partir un tel talent : "Ronaldo, Guardiola, Mourinho sont partis... Nous avons eu la chance d'avoir les deux meilleurs joueurs du monde dans les deux meilleures équipes de la planète. (...) Peut-être que le départ de Messi a été le plus douloureux car personnellement, je le considère comme le meilleur de l'histoire. Il ne méritait pas de partir comme ça. Pas seulement du Barça, mais de la Liga."