Kevin-Prince Boateng n’a passé que cinq mois au FC Barcelone, entre janvier et juin 2019. Mais ce fut largement suffisant pour tomber sous le charme de Lionel Messi. L’international ghanéen vient d’admettre qu’il a tellement été impressionné par le talent et les qualités de l’Argentin qu’il a sérieusement pensé à raccrocher les crampons.

« Messi n’est pas normal »



« Les six mois à Barcelone ont été incroyables, a déclaré Boateng dans un entretien à DAZN. Au début, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était l'Espanyol qui me voulait, pas le vrai Barcelone ! L'entraînement avec Messi m'a laissé sans voix. J'avais toujours dit que Cristiano Ronaldo était le meilleur du monde, mais Messi c’est autre chose. Il n'est pas normal. Pendant que je m'entraînais avec lui, je me sentais insignifiant pour la première fois de ma carrière. Il faisait des choses incroyables. J'avais envie de dire : "c’est bon, je vais arrêter de jouer!".



Hormis Messi, Boateng a côtoyé de nombreux grands joueurs durant sa carrière, lui qui a connu des séjours à Tottenham, au Borussia Dortmund et l’AC Milan. Aujourd’hui, à 33 ans, il défend les couleurs de la modeste formation de Monza, en Serie B italienne.