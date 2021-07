Gerard Piqué espère que Lionel Messi verra sa prolongation de contrat à Barcelone confirmée et annoncée le plus tôt possible. Le Catalan souhaite que le numéro 10 reste au Camp Nou pour la saison 2021-22, malgré l'expiration de son contrat fin juin. "Nous attendons qu'il signe la prolongation et qu'il le fasse avec nous, a déclaré Piqué. J'espère qu'il est convaincu."

Piqué veut voir Messi rester



Barcelone a connu un début de saison 2020-21 désastreux, qui s'est finalement avéré être trop handicapant pour la suite, malgré un retour improbable dans la course au titre avec un échec dans les dernières semaines de la saison. Piqué demande une bonne entame pour la saison à venir. "Nous devons essayer de bien commencer. Généralement, lorsque nous remportons des titres de champion, c'est parce que nous prenons un bon rythme dès le départ et que nous construisons une avance et la maintenons", a ajouté le défenseur dans des propos relayés par Marca.