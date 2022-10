Il se murmure que Piqué a repoussé un intérêt de l'Atlético Madrid cette semaine, bien qu'il ait été relégué à un rôle de remplaçant cette saison. L’ex-international espagnol s’accroche à sa place au sein de l’équipe blaugrana et ce aussi malgré les relations devenues compliquées avec l’entraineur Xavi.

« Personne ne peut pousser Piqué vers la sortie »

La légende du FC Barcelone, Miguel Angel Nadal, estime que Gerard Piqué peut encore être utile cette saison. L’un des membres de la Dream Team de Johan Cruyff dans les années 90 a déclaré à El Mundo Deportivo : "Ce qui se passe avec Piqué n'est pas seulement une question sportive, d'autres circonstances l'ont influencé, mais il reste un joueur très fiable".



L’oncle du tennisman Rafael Nadal a ajouté que ne serait-ce que de par son caractère Piqué peut encore être précieux pour l’équipe barcelonaise. "L'important, c'est d'avoir de la motivation et de l'ambition. Et c'est très positif. C'est important dans une équipe d'avoir des joueurs comme ça. Il a de l'estime pour lui-même et, en outre, personne ne peut le contester ou mettre un terme à sa carrière sportive."