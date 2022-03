FC Barcelone : Piqué célébré après son 600eme match

Dimanche, Gerard Piqué a débuté au cœur de la défense alors que les Blaugrana ont obtenu une victoire 4-0 sur Osasuna, avant que Shakira ne prenne sa meilleure plume sur Instagram pour le féliciter. "600 matchs ! Je ne pense pas avoir déjà fait 600 concerts", pouvait-on lire en légende.

"Un être humain exceptionnel"

"Tes réalisations sont sans précédent. L'histoire est un présent continu et tu es ici pour continuer à forger le tien, celle de ton club, la nôtre et celle des générations futures." La chanteuse colombienne a ensuite écrit un message réconfortant sur l'impact de Piqué sur sa vie. "Tu es fait d'une matière que seul Dieu connaît et pour moi, tu es le meilleur exemple de lutte, de persévérance et de sincérité pour nos enfants, peut-on lire dans la légende. Ces années avec toi, j'ai réalisé que tu es venu dans ce monde pour changer les paradigmes. Tu as encore tellement de choses à nous donner ! Dans le football et dans tant d'autres aspects de ta vie extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas, et il n'y aura pas un autre Gerard Piqué. Un être humain exceptionnel."