Le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué n'a débuté qu'une seule fois dans le onze titulaire cette saison et le vétéran catalan doit s'adapter à un rôle sur le banc.

Pas de Piqué chez les Colchoneros

Lorsque l'information a fait surface que le coach de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, avait proposé de le recruter en janvier, il y avait suffisamment d'ingrédients pour donner du sens à un transfert. L'Atlético a besoin d'un renfort défensif et Piqué souhaite vraisemblablement avoir plus de temps de jeu. D'un point de vue financier, le FC Barcelone souhaite également retirer son salaire d'une masse salariale encore énorme.



Cependant, Sport affirme qu'il n'y a aucune chance que le transfert ait lieu. Piqué n'a pas l'intention de déménager et ne souhaite que se battre pour son poste à Barcelone. Dans le passé, Piqué a déclaré qu'il prendrait sa retraite à Barcelone et que s'il devait chauffer le banc, il le ferait. Compte tenu de la crise des blessures à Barcelone, Piqué est l'un des trois défenseurs centraux disponible et pourrait bien avoir plus d'opportunités en octobre.