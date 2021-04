FC Barcelone : Pedri se confie sur le Clasico et Messi

"J'imagine jouer dans mon jardin"

Second du championnat d'Espagne à une longueur de l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone sera attendu sur la pelouse du stade Alfredo Di Stéfano, samedi soir pour le Clasico contre le Real Madrid dans l'optique de la 30ème journée de Liga (21 heures). Alors que l'équipe dirigée par Zinédine Zidane n'est située qu'à 2 unités derrière le club catalan, le choc qui s'annonce semble plein de promesses tant les deux formations sont en bonne forme. Toutes compétitions confondues, la dernière défaite du Real remonte au 30 janvier dernier contre Levante (1-2), alors que le Barça n'a plus été battu depuis le 16 février, face au PSG (1-4).La jeune pépite de la Masia, Pedri, a abordé le match à venir. Titularisé à 21 reprises par Ronald Koeman en Liga depuis l'entame de la saison, le jeune joueur âgé de 18 ans est bien conscient de la résonance d'une telle affiche. "Le Clasico est un match crucial tant que le titre est jouable et on doit tout faire pour prendre les 3 points. On s'est bien préparés, on est concentrés et on sait contre qui on joue. Je l'ai souvent dit, je supporte le Barça depuis que je suis petit et je rêvais de faire ce que je fais maintenant., a-t-il indiqué, dans un entretien pour LaLiga.Joueur très recherché par Lionel Messi sur le terrain, Pedri a été très élogieux envers son capitaine. "Même si vous avez vu Leo Messi à la télé et en action il vous surprend toujours par ce qu'il fait lors des séances d'entraînement.", a-t-il expliqué, notant que le changement de système effectué par Ronald Koeman (le passage en 3-4-3, ndlr) était utile afin de presser plus haut tout en conservant une possession élevée. "Je pense que ces améliorations et le pressing haut nous aident à gagner plus de matches. On va se battre jusqu'à la fin."