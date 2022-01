FC Barcelone : Pedri et Torres testés positifs au Covid-19

Les joueurs du Barça Pedri et Ferran Torres ont été testés positifs au Covid-19. Ils ne ressentent pas de symptômes et seront isolés à leur domicile. Le club a informé les autorités compétentes", a indiqué l'actuel cinquième de Liga. De fait, les deux joueurs vont manquer les prochaines échéances, et plus sûrement le déplacement à Linares, dans le cadre des seizièmes de finales de la Coupe d'Espagne, mercredi (19h30). S'en suivra un autre déplacement, sur la pelouse de Grenade, samedi en Liga (18h30).

Cela signifie beaucoup. Nous sommes une équipe, une famille et une équipe unie. Ter Stegen nous a sauvés, avec un arrêt extraordinaire, c'est aussi bon qu'un but. Nous avons réduit l'écart sur les places en Ligue des champions et ce sont trois points vitaux, ils sont en or", a-t-il expliqué en conférence de presse, dans des propos relatés par Marca.

Le FC Barcelone de Xavi est frappé de plein fouet par le Covid-19. Privé de 8 éléments dimanche sur la pelouse de Majorque (0-1) à cause du coronavirus, le club catalan a officialisé les cas positifs de Pedri et Ferran Torres, ce lundi soir. "Avant Pedri et Ferran Torres, huit joueurs ont été touchés par le Covid-19 dans les rangs de la formation entraînée par Xavi : Sergino Dest, Philippe Coutinho, Ez Abde, Jordi Alba, Alex Balde, Ousmane Dembélé, Gavi et Dani Alves. De fait, face à Majorque, l'ancien métronome du Barça a aligné un onze de départ d'une moyenne d'âge de, le deuxième le plus jeune de la Liga cette saison. Situé à la cinquième position du classement, le FC Barcelone n'est désormais plus qu'à 1 point des places qualificatives pour la Ligue des Champions, son grand objectif pour la deuxième partie de saison.Suite au succès face à Majorque, Xavi a valorisé la performance de son groupe. "