Ousmane Dembélé se trouve aujourd'hui sans club. Naturellement, cette situation ne devrait pas durer longtemps pour celui qui a retrouvé de très bonnes sentations en fin de saison dernière avec le FC Barcelone.



C'est d'ailleurs avec le club espagnol que l'ailier français devrait repartir pour un tour. Samedi, Mundo Deportivo confirmait la tendance des dernières 48 heures. L'ancien du Borussia Dortmund aurait accepté de signer un nouveau contrat avec les Catalans, au plus grand plaisir de Xavi.

Barcelona bid for Raphinha has been improved in the last 24 hours, still not matching £60m Chelsea bid accepted by Leeds. Raphinha wants to wait for Barça. 🇧🇷 #FCB