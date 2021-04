FC Barcelone - Ousmane Dembélé, la polyvalence comme atout

Il y a quelques années, Ousmane Dembélé n'avait pas su identifier son pied fort lors d'une interview après un match avec le Stade Rennais. Cette saison, il y a fort à parier que son incertitude serait semblable s'il était questionné sur son poste préférentiel sous les couleurs du Barça. Depuis le début du championnat, le joueur de 23 ans a déjà été utilisé à tous les postes offensifs. Ailier de formation, il est de plus en plus souvent aligné dans l'axe par Ronald Koeman. Et ce repositionnement porte ses fruits.

C'est en tant qu'avant-centre que le champion du monde 2018 a marqué ses quatre derniers buts. Soutenu par Lionel Messi et Antoine Griezmann, le Français a trouvé sa place dans un trident offensif enfin complémentaire. Longtemps baladé aux quatre coins de l'attaque blaugrana en fonction des systèmes testés par son nouvel entraîneur, le natif de Vernon est désormais installé à la pointe du 3-4-2-1 qui a les faveurs de l'entraîneur barcelonais.

Ousmane Dembélé a retrouvé la forme, la confiance et les Bleus



Même s'il n'a été décisif qu'à 14 reprises toutes compétitions confondues (10 buts, 4 passes décisives), ses qualités lui permettent de faire la différence. Imprévisible et capable de décrocher, Dembouz est un danger permanent pour les défenses adverses. Malgré son manque d'efficacité dans le dernier geste, sa vitesse apporte de la verticalité au jeu catalan et sa technique lui permet de briller dans les duels. Au top de sa forme, Ousmane Dembélé n'a pas raté le moindre match de championnat en 2021. Il parvient à multiplier les efforts et fait enfin l'unanimité. Pour renouer avec le rendement qui en avait fait un prodige lors de ses passages à Rennes et au Borussia Dortmund, l'international français profite des libertés qui lui sont accordées pour exploiter tout son talent.

Dans ce contexte, il a retrouvé de la confiance mais aussi l'équipe de France. Et cela tombe bien, en sélection aussi, l'attaquant peut compter sur sa polyvalence pour obtenir du temps de jeu. « Ça a toujours été un joueur intéressant qui peut aussi être utilisé à plusieurs postes offensifs », reconnaissait Didier Deschamps lors d'une conférence de presse le mois dernier. Une déclaration qui ne va pas aider Ousmane Dembélé à identifier son poste préférentiel...



