FC Barcelone : Où en est Frenkie de Jong ?

⚽ #OCF

💎 Frenkie De Jong a également impressionné contre le Real Betis hier soir !

👉 @Omar_daFonseca a fortement apprécié ! pic.twitter.com/oMBLght6Ug

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 10, 2020

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LaLiga

😍 Contrôle en pleine course / reprise de volée...

🌊 L'enchaînement parfait de Frenkie de Jong contre le Real Betis sur une merveille de Messi !https://t.co/wsEUmpUqi2

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 9, 2020

🇪🇸 Barcelone

🗨️ De Jong : "Le style et la vision de l'Ajax et de Barcelone sont un peu similaires" pic.twitter.com/MYkGdFF1AH

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 29, 2019

🇪🇸 FC Barcelone

🗨️ De Jong : "Mon objectif n'est pas de copier Iniesta" pic.twitter.com/mC4qSsgiad

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 29, 2019

Tout le monde s'accorde à peu près à le dire : Encore décevant lors du Clasico , celui qui s'était révélé à la face du monde il y a un an, quand l'Ajax débutait ses deux mois de folie en Ligue des Champions (élimination du Real en mars, puis de la Juventus en avril), n'est pas assez bien entouré ni utilisé chez les Blaugrana . « Il y a une exagération médiatique autour de lui, estime Louis van Gaal, un des traits d'union historiques entre l'Ajax et le Barça (pour Sport).Ce n'est pas le cas à Barcelone, et il ne faut pas le comparer avec le Frenkie de Jong de l'Ajax. »En se détachant du prisme du seul Clasico, une tendance semble toutefois se dégager depuis le remplacement d'Ernesto Valverde par Quique Setién. Le mois dernier, en réponse à Omar Da Fonseca qui louait les qualités du joyau néerlandais de 22 ans, Patrick Guillou faisait ce constat : « Il se projette et devient box-to-box, ça l'a libéré. Lors de ses premiers matchs, il était dos au jeu, il avait un problème de confiance et allait vers sa propre défense. Désormais, il se situe afin d'enchaîner, c'est flagrant dans sa gestuelle et son comportement. »Le joueur lui-même savoure « un grand changement », dans un entretien accordé à Ziggo Sport : « On travaille le positionnement à la vidéo. » Le mois dernier, il tenait aussi ce discours qui reste totalement d'actualité (pour Mundo Deportivo) : « Je peux faire beaucoup mieux, mais c'est normal que ça prenne du temps, il y a toujours besoin d'un temps d'adaptation. J'espère que je vais m'améliorer au fur et à mesure. » Lui ne se pose pas la question de sa position sur le terrain. En début de saison, le raffut autour de son prix, devenu habituel pour les jeunes révélations de son genre, l'a sans doute autant servi que l'inverse.Car ce contexte, depuis son arrivée, lui permet aussi de jouer quoi qu'il arrive. Cet été, Xavi ne s'était pas privé de participer à l'embrasement général : « I, il le voit facilement et ne perd pas le ballon. Il travaille aussi défensivement, il se sacrifie. » La conclusion d'Omar Da Fonseca est peut-être la meilleure : « Il a les gammes, il a la passe verticale, mais il lui faut des coéquipiers. » Lui non plus ne peut pas seulement compter sur Lionel Messi.