FC Barcelone : "Nous comptons sur votre soutien", appelle Koeman lors d'une conférence de presse insolite

"L'équipe doit être soutenue, par des mots et des actes. Je sais que la presse connaît ce processus, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que cela arrive. Nous comptons sur votre soutien en ces temps décisifs. Nous sommes très contents du soutien des supporters, comme lors du match contre Grenade. Vive le Barça". C'est avec ces mots que le technicien néerlandais du Barça a terminé sa brève comparution devant les médias mercredi à la mi-journée.

"Le club est à mes côtés dans une situation de reconstruction. La situation économique est liée à la situation sportive. Nous, en tant qu'équipe, nous devons la reconstruire sans faire de grands investissements, et cela demande du temps", a expliqué Keman dans son communiqué. "Les talents peuvent devenir des stars mondiales en une ou deux années. Les jeunes auront des opportunités, comme en avaient eu Xavi ou Iniesta, mais on demande de la patience. Rester à un classement élevé (en Liga) serait un succès. En Ligue des champions, on ne peut pas attendre de miracles. La défaite face au Bayern Munich (3-0 en C1) doit être vue de cette perspective" de reconstruction, a continué l'ex-sélectionneur Oranje.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2020 en remplacement de Quique Setién et engagé jusqu'à l'été 2022, Ronald Koeman (58 ans) était en négociations pour prolonger son contrat selon la presse catalane... mais le début de saison mitigé des Blaugrana a mis son avenir en doute. Depuis les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann cet été, les Catalans cumulent deux victoires et deux nuls en Liga, et ont été giflés par le Bayern Munich 3-0 lors de la première journée de Ligue des champions. A Cadix jeudi (22h00/20h00 GMT) puis contre Levante dimanche à 16h15 (14h15 GMT) pour la 7e journée de Liga, les Catalans auront deux occasions pour redresser la barre, avant un déplacement à Lisbonne pour affronter le Benfica dans le cadre de la 2e journée de C1 le 29 septembre (21h00/19h00 GMT).