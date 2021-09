La nouvelle recrue du RB Leipzig, Ilaix Moriba, a ouvertement critiqué le traitement qu'il a reçu à son ancien club du FC Barcelone avant de partir pour l'Allemagne, soulignant que de nombreux mensonges ont été racontés concernant sa décision de partir.

Moriba regrette le discours du Barça



Le milieu de terrain de 18 ans a gravi les échelons au sein du FC Barcelone avant de faire ses débuts en équipe première lors de la saison 2020-21. Cependant, après avoir échoué à conclure un nouveau contrat, l'Hispano-Guinéen a rejoint le RB Leipzig pour un montant de 16 millions d'euros.



"Ces derniers mois ont été les plus durs de ma vie, nous [ma famille] avons reçu des messages injurieux, mais nous avons réussi à les surmonter pour être ici aujourd'hui", a expliqué Moriba dans sa première interview depuis son départ de Barcelone. "Ils [les gens du club] ont dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et nous avons dû garder le silence à cause du respect que nous avons pour Barcelone", a expliqué le jeune homme. "Les choses qu'ils ont dites dans la presse n'ont pas été justes".