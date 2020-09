Le milieu chilien Arturo Vidal s’apprête à quitter le FC Barcelone pour signer en faveur de l’Inter. Le double vainqueur de la Copa America est arrivé dimanche soir à Milan, et il devrait parapher son contrat aujourd’hui. Son départ arrange les responsables blaugrana, qui se débarrassent d’un élément indésirable. En revanche, c’est une mauvaise nouvelle pour Lionel Messi. L’Argentin voit partir un ami très proche. »

« Tu vas manquer dans le vestiaire »



A travers un message posté sur Instagram, Messi a adressé ses adieux à Vidal, tout en révélant à quel point il a aimé sa compagnie. « Je te connaissais seulement comme adversaire et tu m'as toujours semblé être un phénomène. Mais ensuite, j'ai eu la chance de te connaître et tu m'as encore plus surpris. Durant ces deux années, on a partagé beaucoup de choses et tu t'es beaucoup fait remarquer. Tu vas manquer dans le vestiaire. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau club. On se croisera à nouveau, c'est certain », a écrit la Pulga.

Vidal ne devrait pas être l’unique joueur barcelonais faisant partie de la garde rapprochée de Messi à quitter le club cet été. Luis Suarez est, lui aussi, sur le point de faire ses valises avant la fermeture du marché des transferts.