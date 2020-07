La fin de la saison 2019/2020 commence à rassembler à un vrai désastre du côté de Barcelone. En plus des mauvais résultats enregistrés en Liga, le problème dans le vestiaire entre l’entraîneur Quique Setien et ses troupes, ainsi que le cas épineux d’Antoine Griezmann, un autre problème et non des moindres vient de surgir et s’ajouter aux difficultés que rencontre le club. Lionel Messi, la star de l’équipe, aurait l’intention de mettre fin à son séjour du côté du Camp Nou.



📰 Los medios de comunicación de Barcelona se hacen eco de la NOTICIA que ha dado @manucarreno sobre Messi en @ellarguero



😊 Gracias, compañeros @elperiodico @mundodeportivo @DiarioSport pic.twitter.com/O2u0sfBNdH — El Larguero (@ellarguero) July 2, 2020



Cette information émane de la Cadena Sar. La célèbre radio a fait savoir dans la nuit de jeudi à vendredi que l’attaquant argentin a mis un gros coup de pression à ses responsables blaugrana. Alors qu’il était en discussions avec eux pour une prolongation de son bail, il aurait tout stoppé et a menacé de changer d’air en 2021 lorsque son contrat actuel arriverait à son terme. La raison de cette posture soudaine ? Il tient les décideurs catalans comme les responsables de la mauvaise image envoyée de lui vers l’extérieur. La Pulga soupçonne la direction de faire fuiter des informations erronées dans la presse, et qui suggèrent qu’il est celui qui décide de tout au club.

Une énième menace en l'air de Messi ?



Ce n’est pas la première fois que Lionel Messi menace de partir. C’est même devenu monnaie-courante ces dernières années puisque depuis 2015, il a laissé redouter ce scénario à six reprises. Mais, c’était pour des raisons différentes et non pas à cause d’un quelconque conflit avec le board du club. Il s’est ensuite ravisé à chaque fois, en revenant à de meilleurs sentiments. Est-ce aussi ce qui va se produire cette fois ? Le doute est permis. Au bout de seize ans passés au sein de l’équipe première, le contexte n’a jamais semblé être aussi propice à une séparation. Les fans blaugrana dans le monde entier ont donc de quoi s’inquiéter.

Messi régale d'une Panenka !