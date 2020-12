FC Barcelone : Messi, enjeu électoral

Le 1er janvier, Lionel Messi, en fin de contrat en juin, sera libre de s’engager avec le club de son choix. Après avoir demandé son départ lors de la dernière intersaison, via ce désormais fameux burofax envoyé à la direction du FC Barcelone, il a fini par revenir sur cet épisode il y a quelques jours, dans un entretien accordé à La Sexta. Et celui qui vient de battre le record de buts inscrits avec le même club a assuré qu’il avait désormais retrouvé toute sa motivation.



"La vérité est qu'aujourd'hui je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment durant l'été. C’était dû à ce qui s’était passé avant. A cause de la fin de la saison, de l’histoire du burofax et tout ça... Puis je l'ai traîné un peu en début de saison. Mais aujourd'hui, je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce que nous avons devant nous et je suis déterminé", a-t-il ainsi assuré. Mais le sextuple Ballon d’Or n’a pas parlé d’une éventuelle prolongation, ni même de poursuivre l’aventure au-delà de cette saison… Un sujet qui est l’un des enjeux majeurs des élections à la présidence du club catalan, qui vont se dérouler le 24 janvier.

Laporta et sa "très bonne relation" avec Messi



L’ancien président Joan Laporta (2003-2010), l’un des favoris de ces élections, n’a d’ailleurs pas manqué d’évoquer sa "très bonne relation" avec un joueur qu’il a vu débuter en 2004 et veut évidemment conserver. "Je vais faire tout ce qu’on peut, en accord avec les possibilités du club, pour que Leo Messi reste au Barça et que son maillot soit toujours celui du Barça, a-t-il confié à Gol. J’ai une très bonne relation avec Leo. C’est une relation de respect et d’estime réciproque. Je sais que Leo aime le Barça. Je ne conçois pas un Barça sans Leo Messi. C’est le meilleur joueur du monde. Il ne restera pas pour l’argent. Il est le premier à vouloir continuer cette belle histoire, cette réussite entre le Barça et la Ligue des champions."



Emili Rousaud avoue lui clairement qu'il aimerait voir l’Argentin diminuer son salaire. Et l’ancien vice-président blaugrana et tous les autres candidats ont bien manifesté leur volonté de faire rester, déroulant leurs arguments, à l’image de l’un des autres favoris, Victor Font. "Je suis convaincu qu'avec un projet compétitif, passionnant et, en particulier dans le cas de Messi, à long terme - un projet qui pourrait même aller au-delà du jour où Messi prendra sa retraite - nous le convaincrons de rester", a lâché à ESPN celui qui espère bâtir son projet autour de Xavi. "Mais gardons à l'esprit qu'il peut parler avec d'autres clubs en janvier, donc converser avec Messi doit être l'une de nos priorités", rappelle-t-il également.

Autre candidat, Agusti Benedito a d’ailleurs identifié la principale menace, comme il l’a déclaré à Radio Marca : "Si le PSG le voulait, économiquement nous ne pourrions pas rivaliser". Reste à voir si le club parisien et Manchester City, l’autre éventuel prétendant qui revient dans les différentes rumeurs, vont rapidement se positionner dans ce dossier qui n’a pas fini de faire parler.