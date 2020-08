FC Barcelone : Messi change de stratégie

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/transferts-le-psg-a-tente-messi-CNT000001sOH8k.html"][/EMBED]



La fin de la grande aventure de Lionel Messi au FC Barcelone approche. L'Argentin, lassé par les choix de sa direction, souhaite quitter son club de toujours. Manchester City, où il retrouverait son mentor Pep Guardiola, demeure pour le moment la destination la plus plausible. Depuis quelques jours, les hypothèses se multiplient et toute l'Espagne est secouée par ce feuilleton. Mais le principal intéressé regretterait les proportions prises par cette actualité.

Messi veut que le Barça s'y retrouve

Selon les informations de Onda Cerro, Messi souhaite calmer le jeu. Le numéro 10 aimerait quitter son club de la manière la plus amicale possible. Le média espagnol précise que ses avocats auraient demandé une réunion avec la direction pour tenter de trouver un accord, avec l'objectif que toutes les parties y trouvent leur compte. Une information prouvant une nouvelle fois, s'il le fallait, que la décision du natif de Rosario est irrévocable...