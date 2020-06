A moins d’une rechute, Lionel Messi sera bien présent samedi prochain à Majorque à l’occasion de la reprise du championnat espagnol. L’Argentin a manqué deux séances d’entrainement de son équipe en raison d’un léger problème à la cuisse. Mais, il va désormais mieux et se tient prêt à tenir sa place. C’est ce qu’a assuré son coach Quique Setién après l’avoir vu renouer avec le travail individuel, samedi dernier au Camp Nou.



"Messi n'est pas le seul à ne pas s'être entraîné et à ressentir une gêne", a affirmé le technicien blaugrana lors d’une intervention sur Movistar. "C'est ce qui est arrivé à tous les blessés ou presque depuis leur retour (…) Son problème est mineur, la situation est sous contrôle, il va parfaitement bien et n'aura aucun problème", a-t-il ajouté.

Suarez est opérationnel, mais…



En plus de Messi, les champions d’Espagne devraient pouvoir compter sur Luis Suarez lors de ce déplacement aux Iles Baléares. Cependant, Quique Setién se veut prudent avec l’Uruguayen, qui n’a plus disputé la moindre minute de jeu depuis cinq mois environ. « Il va mieux que ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Mais la question est de savoir quel est son état de forme après une si longue absence et s'il sera en mesure de débuter le match », a confié le coach de l’équipe catalane à propos du Pistolero.