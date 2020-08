FC Barcelone : Messi aurait signifié à Koeman ses envies de départ

Messi penche vers un départ

Pays-Bas, Lionel Messi sera un élément à considérer de façon vitale, tant le natif de Rosario parvient, depuis des années, à masquer la misère collective de l'équipe, en permettant de lutter pour les titres très souvent, sauf lors de cette saison 2019-2020, vierge de trophées pour le Barça. "Je ne sais pas si je dois convaincre Messi. Il est le meilleur au monde et le meilleur du monde, tu le veux dans ton équipe, pas le contraire. Pour ma part, j'adorerais travailler avec Messi, il te gagne des matchs et je serai très heureux s'il veut rester. Il a un contrat, mais il faut lui parler, bien sûr. Nous allons parler à plusieurs joueurs, dans le cas de Messi, j'espère qu'il continuera ici pendant plus d'années", a expliqué Koeman lors de sa conférence de presse de présentation.

Pour le moment, Leo Messi ne voit pas d'avenir clair pour le Barça. Le joueur a exprimé son mécontentement et son mécontentement face à la situation dans le club après la défaite 2-8 contre le Bayern et, en fait, lui a fait savoir qu'en ce moment, il regarde plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du club", explique la source.

Messi est également conscient des difficultés qu'il aura pour s'en aller compte tenu de ses conditions de son contrat.

La gifle reçue par le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2) pourrait avoir des conséquences lourdes pour le club catalan. Si le parcours européen du Barça a vu plusieurs remontadas s'opérer ces dernières années, face à l'AS Roma (3-0) et Liverpool (4-0), le revers encaissé face au club allemand a mis l'ensemble de l'institution en état d'alerte maximale. Ainsi Quique Setien et Eric Abidal ne sont plus au club et Ronald Koeman a été nommé comme le nouvel entraîneur; celui qui devra, malgré lui, résoudre une crise d'une large ampleur.Les deux hommes ont pu avoir un échange, ce jeudi, au domicile du joueur et RAC-1 a indiqué qu'en dépit des plans de Koeman pour la saison prochaine, Messi n'aurait plus totalement la tête à Barcelone. "Toutefois,