Ronald Koeman avait annoncé à Suarez qu'il ne faisait pas partie de ses plans pour la campagne 2020/21, alors qu'il lui restait un an de contrat en Catalogne. L'international uruguayen a finalement quitté le club dans le cadre d'un accord de 5 millions d'euros pour rejoindre l'Atletico Madrid avant d'aller jouer un rôle clé dans son titre de Liga en 2021. Suarez a inscrit 21 buts en championnat pour permettre à l'équipe de Diego Simeone de remporter son premier titre depuis 2014 et il canalisera sa colère lorsque les deux équipes s'affronteront à nouveau ce soir à Madrid.

"Le Barça m'a blessé"

"Je n'oublie pas comment l'année dernière, en pré-saison, ils m'ont envoyé m'entraîner séparément", a-t-il déclaré lors d'une interview avec TVE1, comme le rapporte Marca. "Je l'ai déjà dit, ils m'ont fait mal, plus que tout parce que je suis un joueur qui a toujours tout donné à Barcelone, je me suis donné complètement au club". "La façon dont ils m'ont traité m'a blessé, mais je regarde aussi que certaines choses arrivent et que le destin décidera qui a raison et qui n'a pas raison."