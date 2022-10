Outre Karim Benzema, Robert Lewandowski a également été récompensé lors de la cérémonie du Ballon d'Or. L'artilleur polonais du Barça s'est adjugé le trophée Gerd Müller pour la seconde année consécutive. Réalisera-t-il la passe de trois ? Il n'est pas en pole position actuellement puisqu'Erling Haaland mystifie tous ses concurrents en empilant les buts comme des perles. Mais Lewandowski reste confiant.

Lewandowski veut faire la passe de 3

"La saison est très longue, a-t-il fait remarquer.. Je peux voir qu'il est là pour moi, le grand défi. Je me sens très bien, je vois qu'avec mes coéquipiers, nous avons un si grand potentiel. J'ai la possibilité de marquer beaucoup de buts et je suis sûr qu'ensemble, nous y travaillons. C'est le football. Il faut toujours être prêt. Je sais que la nouvelle compétition arrive aussi, mais je suis toujours là et je n'ai pas encore dit mon dernier mot.", s'est également enthousiasmé Lewandowski. Il a toujours été une source d’inspiration. Même avant cette saison, je voulais me rapprocher de lui et battre certains de ces records. Je suis très heureux et je sais ce que cela signifie de mettre autant de buts en Bundesliga. Honnêtement je ne pensais pas que je pouvais battre ce record et c’est grâce à lui que j’ai réalisé cet objectif", a conclu le Polonais.