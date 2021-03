Depuis l'arrivée d'Antoine Griezmann au Barça, son association et son manque supposé de liant dans le jeu avec Lionel Messi ont fait parler. En difficulté durant le mois de février, le Français n'en reste pas moins un élément bien plus essentiel qu'il n'y parait dans le jeu catalan. Au point de former avec Lionel Messi, la paire la plus efficace du championnat espagnol.



Ensemble, les deux offensifs catalans comptent plus de buts (28) que n'importe quel autre tandem en Liga, mais est également leader en termes de passes décisives (15). Les Barcelonais sont talonnés par le duo de l'Atlético de Madrid composé par Luis Suarez et Marcos Llorente (27 buts et 10 passes décisives), tandis que celui de la Real Sociedad réunissant Mikel Oyarzabal et Alexander Isak arrive en troisième position (22 buts et 8 passes).

Pas une défaite en 2021

Depuis le début de l'année 2021, le FC Barcelone a disputé douze rencontres et n'en a pas perdu une seule (11 succès et un nul), avec trente-deux buts inscrits sur cette période. Lionel Messi est quant à lui en tête du classement des buteurs (21). Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, le Barça est revenu dans la course au titre en Liga et grâce notamment à son duo Messi-Griezmann, il pourrait bien surprendre tout son monde.