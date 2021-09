Le contrat de Ronald Koeman au FC Barcelone expire l'été prochain, en juin 2022, et son renouvellement avec le club n'a pas été convenu. Dans le cas où les deux parties ne se mettent pas d'accord pour prolonger son séjour, le Néerlandais sera prêt à recevoir un joli pactole. La forme des Catalans depuis sa prise en charge au début de la saison 2020/21 a donné lieu à de nombreuses critiques à l'égard de l'entraîneur, et il semble de plus en plus improbable qu'il soit sur le banc pour une troisième saison.

6 millions en cas de limogeage



Mais, selon El Club de la Mitjanit, le FC Barcelone devra payer six millions d'euros à Koeman s'il décide de ne pas prolonger son contrat. Le média indique qu'une clause a été incluse dans son contrat actuel, et a été insérée par Josep Maria Bartomeu, stipulant que l'entraîneur serait payé la somme qui est liée à l'indemnité que l'entraîneur a payé à la Royal Dutch Football Association pour résilier son contrat afin de rejoindre Barcelone.