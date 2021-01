FC Barcelone : Les élections à la présidence reportées

[COMMUNIQUÉ] La date des élections à la présidence du FC Barcelone devra être repoussée en raison de la situation sanitaire https://t.co/2EF0RpU96e

Des temps durs pour le Barça

Au vu des cas de la Covid-19 qui augmentent dans la région, une réunion entre le gouvernement de la Catalogne et Carles Tusques, président intérimaire du club, a eu lieu. Et à la suite de cette rencontre, une décision a été prise. Pas d'élections à la présidence le week-end prochain. Le risque est trop grand puisque des dizaines de milliers de socios du FC Barcelone doivent voter. Selon La Vanguardia, le club voulait éviter ce report et privilégier un vote par correspondance mais cela semble trop compliqué à mettre en place. Pour l'instant, aucune nouvelle date n'a été donnée par le club catalan.Ces élections surviennent plus tôt que prévu à cause de la démission de l'ancien président Josep Maria Bartomeu en octobre. Il occupait ce poste depuis 2014, lorsque son prédécesseur Sandro Rosell avait lui aussi démissionné. La situation du Barça est critique, le club accumule les dettes, et les supporters ne veulent plus de cette situation. Et au FC Barcelone, les socios ont leur importance. Ces derniers ont donc poussé Bartomeu vers la porte de sortie et ont exigé des élections anticipées. Par conséquent, ce report ne devrait pas vraiment plaire aux fans du club. Les joueurs non plus ne veulent plus de cette situation qui est en train de faire fuir la star de l'équipe, l'Argentin Lionel Messi. Concernant les candidats, les socios et les autres électeurs ont le choix entre Joan Laporta, déjà président du club entre 2003 et 2010, l'homme d'affaires Victor Font et l'avocat Toni Freixa. Un quatrième candidat s'était présenté, Emili Rousaud, mais ce dernier s'est retiré mercredi. L'avenir du club est en jeu.