FC Barcelone : Les confidences d'Alves sur son retour

Dani Alves est de retour au FC Barcelone depuis le 12 novembre dernier de façon officielle. Le Brésilien souhaitait ardemment retrouver le club catalan, où il a connu une période de grands succès entre 2008 et 2016, notamment sous la direction de Pep Guardiola et Luis Enrique en remportant 3 Ligue des Champions. Le 14 décembre dernier, le latéral gauche a rejoué sous la tunique du Barça, à l'occasion d'une rencontre en hommage à Diego Maradona, lors d'une défaite face à Boca Juniors (1-1 ; 2-4 aux tirs au but). Dans un entretien accordé au Canal Football Club, le joueur est revenu sur ce retour, tant désiré à ses yeux.

"Je voulais revenir depuis cinq ans"

"Je remercie toujours le football parce qu'il m'a ramené à un endroit où je voulais revenir depuis cinq ans. Je suis parti de Barcelone pour aller à la Juventus, dans ma tête c'était : 'Fais des saisons incroyables à la Juventus et reviens au Barça'. Cela n'a pas marché. Je suis allé au PSG, je me suis dit la même chose mais ça n'a pas fonctionné. J'ai été à Sao Paulo avec la même mentalité. C'est difficile pour un joueur qui rentre au Brésil, de pouvoir revenir dans un grand club comme le Barça. Et quand tout le monde pensait que j'étais fini, que je ne pouvais pas revenir en Europe, le football a dit : 'toi, tu retournes dans un grand club'", a expliqué Alves.

⚡ Dos etapas, la misma energía ⚡ pic.twitter.com/IcK62WE7Qs

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 14, 2021





Celui qui touchera le salaire minimum autorisé par la Liga n'a pas été guidé par l'argent afin de revenir au Barça, mais plutôt par un désir d'aider un club qui compte à ses yeux. "Tout le monde est habitué à être focalisé sur l'argent, moi non. Avant je n'avais pas d'argent, donc pour moi avoir 1, 2 ou 3 millions de plus ça ne va rien changer à ma vie. Quand la vie se termine, on n'a pas tous les bateaux ou jets privés, il nous reste que les souvenirs et les bons moments. Quand je partirai, je veux que les gens se souviennent de moi comme quelqu'un qui pensait différemment des autres. Avec Xavi, on revient au moment où le club a besoin de nous", a-t-il estimé.

Messi au PSG, la nécessité d'une adaptation



Un autre thème évoqué durant l'interview a été le cas de Lionel Messi, son ancien partenaire au FC Barcelone, avec lequel il a formé un duo dévastateur pour les opposants, aussi bien en Liga qu'en Europe. Recruté par le PSG l'été dernier, le récent septuple Ballon d'Or éprouve quelques difficultés à afficher sa meilleure version sous le maillot du club de la capitale, avec un seul but au compteur en Ligue 1. Selon Alves, le natif de Rosario a surtout besoin de s'adapter à un environnement différent de celui connu durant plus de 12 ans en Espagne.

"Le football et la vie m’ont enseigné que peu importe la grandeur de ton talent, tu vas toujours devoir t’adapter lors d’une nouvelle aventure. Peu importe ton nom, tu auras une période d’adaptation. C’est ce qui se passe en ce moment, parce qu’au final, il est aussi humain. Et les humains passent par un processus d’adaptation. Il a quitté un club où il a été toute sa vie. Il arrive dans une nouvelle maison, où tout est nouveau. Des nouveaux coéquipiers, une nouvelle méthodologie, un football différent. Il faut s’adapter et peu importe comment il s’appelle. Il vit actuellement une période d’adaptation, mais il ne cessera jamais d’être Leo."