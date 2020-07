FC Barcelone : Les chantiers estivaux des Blaugrana

Au Barça, une remise en question est attendue. En effet, battu par le Real Madrid en Liga et éliminé de la Coupe du Roi, le club catalan s'apprête à vivre une saison sans titre, à moins d'un miracle en Ligue des Champions. Une situation que les socios ont visiblement beaucoup de mal à digérer, eux qui voient l'institution tanguer dernièrement. Sous fond d'élection présidentielle chez les Blaugrana, les supporters du club en ont plus que marre de Josep Maria Bartomeu et ont déposé une motion de censure à son encontre. Calmer les socios semble donc être un premier chantier non négligeable.



S'il faudra encore attendre un peu pour savoir qui prendra la tête du club (2021), les dirigeants en place vont avoir du travail cet été. A commencer par trouver un nouvel entraîneur. Arrivé suite au départ d'Ernesto Valverde en début d'année, Quique Sétien semble plus que jamais sur le départ. Or si Xavi pourrait arriver dans un an, le club est à la recherche de quelqu'un pour assurer au mieux cette période de transition. Dernièrement, c'est la rumeur Laurent Blanc qui a fait beaucoup parler. Mais, pas sûr cependant que le rôle colle au Français.

Rassurer Messi, intégrer Griezmann



Après avoir trouvé un nouvel homme fort pour le sportif, il faudra penser à gérer la situation de Lionel Messi et de l'effectif. Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat avec le Barça, l'Argentin se pose des questions et aimerait certainement être rassuré sur le projet du club, et notamment sur comment rendre l'équipe à nouveau compétitive. Les rumeurs d'un départ vers l'Inter Milan semblent d'ailleurs plus être un appel au secours qu'autre chose. De plus, l'effectif va avoir besoin de quelques retouches.



Entre la situation de Samuel Umtiti ou le fait de recruter Miralem Pjanic qui évolue au même poste, mais pas au même rôle, que Sergio Busquets et Frenkie de Jong, le mercato barcelonais pose des questions. Enfin, un an après l'arrivée d'Antoine Griezmann à Barcelone pour 120 millions d'euros en provenance de l'Atlético de Madrid, l'intégrer ressemble fortement à une très grosse priorité. Le futur entraîneur des Blaugrana va devoir trouver un système qui peut enfin le mettre en valeur aux côtés de Messi, un véritable défi. Une chose est sûre, l'intersaison catalane s'annonce agitée !

