FC Barcelone : Les absences de Dembélé et d'Agüero vont se prolonger

Les images d'Ousmane Dembélé et de Kun Agüero en salle de sport lors d'une séance de rééducation, diffusées par le Barça ces derniers jours, ont alimenté chez les supporters la possibilité qu'ils puissent revenir plus tôt que prévu. Mais le journal madrilène AS affirme que la feuille de route reste inchangée.

Pas d'optimisme pour les deux joueurs

Ainsi, bien qu'il soit probable que les deux joueurs soient remis à la mi-octobre, (surtout que dans le cas d'Agüero, on parle de début novembre), il faudra attendre qu'ils aient fait partie de l'effectif pendant deux semaines, pour que Ronald Koeman puisse les inclure dans un onze de match. Si l'on regarde les prochaines échéances de l'équipe, le retour du duo pourrait se faire contre Alavés au Camp Nou, prévu le 30 octobre, ou contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions, trois jours plus tard. Pour rappel, Dembéle s'est blessé fin juin lors de l'Euro et a subi en Finlande une deuxième opération du tendon du biceps fémoral de la jambe droite. La durée de son indisponibilité est estimée à environ quatre mois.